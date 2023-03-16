Концерт Little Big на Бали перенесли из-за отсутствия разрешения на выступление

На Бали был отменен концерт Little Big. Причиной такого решения стало отсутствие разрешения на выступление у участников группы.

О переносе выступления стало известно из социальной сети музыкантов 15 марта. Концерт был запланирован на 16 марта.

Отметим также, что ранее на Бали отменили шоу лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Оно должно было пройти на территории комплекса Parq Ubud 23 марта. Также не состоится выступление российского стендап-комика Михаила Шаца (в РФ он признан иноагентом).

Примечательно, что все решения касательно отмены концертов были связаны с началом миграционных проверок правоохранительными органами страны. Организаторы пообещали позже озвучить новую дату выступлений. Те, кто купил билеты, может сделать возврат.