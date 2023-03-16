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«МК»: спектакль в Латвии с Чулпан Хаматовой отменили из-за давления с украинской стороны

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«МК»: спектакль в Латвии с Чулпан Хаматовой отменили из-за давления с украинской стороны
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Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова выступила против СВО, поддержала Украину, а затем уехала из РФ. В Латвии российская актриса устроилась в местный театр. Недавно там был отменен спектакль с участием артистки. Известно, что постановку подготовили на трtх языках: латышском, украинском, русском. В ней должен был принять участие актер Гундар Аболиньша.

Как стало известно от анонимного источника, главной причиной отмены стал языковый барьер, поскольку большая роль в постановке отводилась именно украинскому языку.

По словам режиссера, это является неоправданным ходом, ведь Гоголь говорил и писал на русском, а "украинская сторона" Чулпан называла "пророссийской".

"Вроде бы под давлением людей с украинской стороны режиссер хотел спасти как-то положение, то есть убрать украинский язык и заменить на латышский", — отметил источник.

Однако Хаматова за несколько дней не смогла выучить текст постановки на латышском языке, поэтому ее отменили. А остальным артистам категорически запретили распространять эту информацию, пишет «МК».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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