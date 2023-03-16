Наталья Подольская продемонстрировала снимки в крошечном бикини без фотошопа

Не так давно в солнечный Дубай из РФ прилетела Наталья Подольская. Об этом сама певица рассказала в своем микроблоге. 40-летняя супруга Владимира Преснякова поделилась новыми снимками с известного курорта. Но этим фото она вызвала весьма неоднозначную реакцию у пользователей.

Мать двоих детей на пляже позировала в крошечном бикини. На отдых артистка улетела со своими подругами. В кадре фанаты заметили у Подольской слегка выпирающий живот, что натолкнуло их на мысль о беременности исполнительницы. Но Наталья неоднократно говорила, что это является особенностью ее фигуры, с которой она борется в спортзале.

Знаменитость продемонстрировала роскошный номер в гостинице с живописным видом. Сроки отпуска звезда уточнять не стала. Также вокалистка не стала реагировать на очередную волну критики.