Певица Татьяна Буланова рассказала о подготовке к своей свадьбе

Еще в конце минувшего года в средствах массовой информации появилась радостная новость о том, что известная российская исполнительница Татьяна Буланова вскоре выйдет замуж.

Избранником заслуженной артистки, которой исполнилось 54 года, стал молодой предприниматель Валерий Руднев. В беседе с журналистами сама певица откровенно рассказала, как сейчас проходит подготовка к долгожданной свадьбе.

«Честно говоря, пока что к свадьбе особо мы никак не готовимся. Знаю, в чем буду одета и где именно пройдет торжество. Также знаю, кто будет женихом», — пошутила Буланова.

Как отметила Татьяна, она хочет, чтобы свадебное торжество состоялось в традиционном формате, без каких-либо модных нынче закидонов или выкрутасов.