Пластический хирург Киркорова Тимур Хайдаров рассказал об операциях помолодевшего артиста РФ

Кардинальные перемены во внешнем виде Филиппа Киркорова решил прокомментировать его пластический хирург. Тимур Хайдаров раскрыл подробности проведенной операции 55-летнему народному артисту.

Специалист сообщил, что хирургическое вмешательство пошло на пользу Киркорову, поскольку после него он выглядит моложе и стройнее. Также певец похудел на 12 килограммов. Теперь исполнитель выполняет все рекомендации хирурга. Доктор посоветовал отказаться звезде от хлебобулочных изделий, газированных напитков и сладкого.

"Филипп замечает, как прорисовываются линии на прессе, кубики на животе. Совсем скоро увидите его во всей своей красе," заметил Хайдаров.

Для радикального преображения к Тимуру приезжали многие знаменитости, хотя не все об этом рассказывали. Рассказать всю правду предпочла певица Слава, которая с целью коррекции фигуры обратилась к звездному врачу.