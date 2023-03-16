После скандала с Бабкиной телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь

Лера Кудрявцева впервые вышла на связь с поклонниками и прокомментировала сплетни, связывающие ее и Надежду Бабкину. Общественность решила, что самую популярную программу звезды под названием "Секрет на миллион" убрали с эфира и заменили новым шоу народной артистки.

Кудрявцева развеяла эти слухи. Изначально Лера сообщила, что рада видеть Надежду Георгиевну на канале, поскольку она является не только народной любимицей, но и настоящим профессионалом своего дела. Что касается "Секрета на миллион", Кудрявцева отметила, что вскоре на канале появятся новые выпуски.

Напомним, ранее Александр Васильев заявил, что Бабкина ушла на НТВ, поскольку там ей предложили больше денег. А певице нужно "кормить" как внуков, так и своего молодого любовника.