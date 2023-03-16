Продюсер Рудковская поддержала темнокожую актрису Холли Бейли после критики «Русалочки»

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего
В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона
После ряда скандальных высказываний Дмитрий Назаров был уволен худруком МХТ имени Чехова из театра. Как считает артист, на режиссера надавили, а
Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал
Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО
В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако
В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как
На кухне есть немало источников заразы, поэтому нужно регулярно содержать ее в чистоте, иначе существуют риски заболеть разными инфекциями. Какие
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.