Продюсер Рудковская поддержала темнокожую актрису Холли Бейли после критики «Русалочки»

Прославленный российский продюсер Яна Рудковская решила также прокомментировать провальный трейлер нового фильма «Русалочка». Картину показали во время церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Главную роль в ленте сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Как отметила Рудковская, для России проблемы расового неравенства не актуальны, однако темнокожие дети хотят лицезреть принцессу, похожую на них.

Яна даже пожалела актрису из-за жесткой травли в Сети. По мнению продюсера, негативные отзывы о данном фильме в своем большинстве необоснованны.

Также жена Евгения Плющенко отметила, что создавали картину специально для детей, поэтому обращать внимание на «оскорбления взрослых» не нужно.