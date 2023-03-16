Роман Костомаров за время тяжелой болезни экстремально похудел

Два месяца специалисты «Коммунарки» борются за жизнь Романа Костомарова. Состояние фигуриста немного улучшилось, но по-прежнему стабильно тяжелое. Оказался спортсмен в реанимации с воспалением легких, но ситуация начала выходить из-под контроля и его подключили к ИВЛ, ЭКМО.

Позже у олимпийского чемпиона начались осложнения. Роман пережил два инсульта, ему вынужденно ампутировали стопы и несколько пальцев на руке из-за гангрены. Сейчас медработники продолжают борьбу с грозным некрозом.