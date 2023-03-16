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Роман Костомаров за время тяжелой болезни экстремально похудел

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Роман Костомаров за время тяжелой болезни экстремально похудел
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Фото из открытых источников

Два месяца специалисты «Коммунарки» борются за жизнь Романа Костомарова. Состояние фигуриста немного улучшилось, но по-прежнему стабильно тяжелое. Оказался спортсмен в реанимации с воспалением легких, но ситуация начала выходить из-под контроля и его подключили к ИВЛ, ЭКМО.

Позже у олимпийского чемпиона начались осложнения. Роман пережил два инсульта, ему вынужденно ампутировали стопы и несколько пальцев на руке из-за гангрены. Сейчас медработники продолжают борьбу с грозным некрозом.

Недавно от источников стало известно, что фигурист очень сильно похудел. Сейчас Костомаров весит около 50 килограммов при росте 182 сантиметра. Он самостоятельно не может питаться, поэтому принимает еду через зонд. Но самое печальное, что у него начала синеть левая рука, кисть которой ранее ампутировали. Такой симптом наблюдается при болезни Рейно.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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