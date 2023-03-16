Рост продолжительности жизни петербуржцев не перекроет естественной и миграционной убыли населения

В Смольном отчитались о росте продолжительности жизни петербуржцев до 74 лет по целевым значениям за последние три года. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, Петербург сможет достичь 76 лет по продолжительности жизни при стабильной эпидемиологической ситуации. В то же время естественная и миграционная убыль населения Северной столицы продолжает демонстрировать тревожные показатели.

В рамках заседания оперштаба министерства здравоохранения РФ, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о росте продолжительности жизни в Петербурге за последние три года. По данным на 2022 год целевое значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» составила чуть менее 74 лет. Это на 1,83 года больше, чем ранее планируемые значения. Чиновник отметил, что при стабильной эпидемиологической ситуации Петербург сможет в 2023 году увеличить эти показатели до 76 лет.

Стоит отметить, что отмеченный Эргашевым рост продолжительности жизни в Петербурге не оказывает существенного влияния на естественную убыль населения. Которая, как и прежде превышает рождаемость. Так, по данным издания «Фонтанка» за период январь-август 2022 года она составила порядка 10 тысяч человек. Кроме того, стоит учесть отрицательные значения факторов миграции из города. Миграционная убыль за тот же период времени прошлого года составила еще порядка 8 тысяч человек.

Журналисты отмечали, что Петербург сегодня не является перспективным городом для построения карьеры молодежи или ведения бизнеса ввиду общей дистанцированности Смольного от проблем населения.

Кроме того, в текущей ситуации говорить о стабильности в эпидемиологическом секторе преждевременно. СМИ неоднократно указывали серьезные проблемы в сфере здравоохранения города. Действующая система объективно не справляется с текущими вызовами – службы экстренного реагирования испытывают серьезную нагрузку в период сезонного обострения простудных заболеваний. К тому же в Петербурге фиксируются стабильно высокие показатели по заболеваемости Covid-19. В минувшие выходные город вновь стал лидером антирейтинга по суточной смертности от коронавируса среди всех регионов РФ, причем дважды.

На этом фоне медики отмечают серьезный дефицит коечного фонда в «красных зонах» стационаров для пациентов с гриппом, ОРВИ и Covid-19. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал рост статистики заболеваемости, однако заявил о снижении числа заболевших, которым требуется госпитализация. В связи с этим в медицинских учреждениях планомерно сокращалось количество мест, выделенных специально под них. В результате ряд больниц испытывают трудности с недостатком койко-мест для инфицированных. Например, в больнице имени Боткина на сегодняшний день заполнено 95% коек.

Формальный рост продолжительности жизни в Петербурге в любом случае не влияет на ее качество. А статистика естественной и миграционной убыли населения продолжает оставаться на тревожном уровне на фоне общего равнодушия администрации города.