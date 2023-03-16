Русская модель очаровала футболиста РПЛ: Она похожа на Кардашьян и обожает фитнес

Российские девушки с легкостью покоряют любых мужчин, включая иностранцев. Ярким примером является Матиас Норманн - полузащитник сборной Норвегии и «Динамо». Футболист встречается с фитнес-моделью из РФ Виолеттой Грачевой.



Виолетта родилась в Сибири. После школы девушка переехала в Москву. Она училась в МГТУ им. Баумана. Красотка совмещала учебу с модельным бизнесом.

Виолетта обладает роскошной фигурой и выразительными формами. Возлюбленная спортсмена помешана на фитнесе, она постоянно публикует снимки с результатами тренировок в соцсетях. Многие ее сравнивают с Ким Кардашьян.

Примечательно, что первое публичное появление Норманна и Грачевой состоялось весной 2020 года на игре РПЛ «Ростова» с ЦСКА. В 2019 году футболист познакомил свою девушку с родителями в Норвегии.