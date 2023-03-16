StarHit: Сын шоумена Дмитрия Нагиева Кирилл покоряет экраны, пока его отец скрывается от камер

После начала СВО на Украине один из самых известных шоуменов и телеведущих в стране Дмитрий Нагиев практически перестал появляться на экранах. Но телезрителей успел покорить его сын Кирилл. Мужчина сыграл бандита в нашумевшем многосерийном фильме «Училки в законе».

StarHit пишет, что в актерский состав нового сезона сериала вошли актрисы Анна Ардова, Катерина Шпица, а также тиктокерша Диана Астер и наследник Михаила Пореченкова.

По сюжету картины герой Нагиева решает бандитские вопросы и при этом влюбляется в одну из учительниц. Брутальный образ актера, как отметили поклонники, сильно им напомнил его звездного родителя.

Сам Дмитрий о роли 33-летнего сына пока что ничего не говорит. Шоумен не комментирует свою личную жизнь и скрывается от камер.