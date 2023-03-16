Телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует на канале ТНТ с 1 апреля 2023 года

Мистическое телешоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на канале ТНТ стартует 1 апреля 2023 года. Как стало известно, в новом сезоне проекта примут участие самые сильные участники минувших лет.

"За 15 лет никогда не было турнира, когда бы мы определяли победителя среди тех, кто ранее стал победителем. Это битва битв, главная битва сезонов, битва налучших, это самый масштабный и самый уникальный проект!" — рассказала продюсер программы Мария Шайкевич.

Кого именно зрители на этот раз увидят на своих экранах, пока не раскрывается. Но имя одного из участников, который еще раз решил испытать свою судьбу в проекте, уже известно. Им стал колдун по имени Влад Череватый.

Также ранее на участие в шоу намекнул Александр Шепс. Экстрасенс написал в социальных сетях, что раздумывает над участием в битве сильнейших.