Уехавший из России Дмитрий Назаров заявил, что худрук Олег Табаков совершал нехорошие поступки

После ряда скандальных высказываний Дмитрий Назаров был уволен худруком МХТ имени Чехова из театра. Как считает артист, на режиссера надавили, а решение принимал не он. Актер в этом его не винит, однако считает, что на посту руководителя учреждения должен быть сильный духом человек, который способен выходить из всех ситуаций.

Дмитрий заявил, что Константину не хватает «природной хитрости», которая была у Олега Табакова. Но оказалось, что и прошлым директором актер доволен не до конца. В интервью Назаров заявил, что порой Табаков совершал нехорошие поступки, о которых знает ограниченный круг людей.

«Да, совершал некие поступки, о которых даже некоторые знать не знают, они внутритеатральные. В школе, где он преподавал, неважно, совершал не очень хорошие поступки. Он это умел сводить, умел хитрить», - сказал артист и добавил, что во многом он был не согласен с худруком.