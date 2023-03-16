В Сети фанаты раскритиковали рэпера Басту за негатив в адрес блогера Дмитрия Масленникова

В Сети осудили знаменитого рэпера Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) за то, что он ранее высмеял Дмитрия Масленникова в ходе Ютуб-шоу "Вопрос ребром".

В эфире проекта рэп-исполнитель неоднократно позволял себе нелестные высказывания в адрес блогера. Кроме того, он часто перебивал своего собеседника. Хотя подобное поведение является нормой в шоу в "Вопросе ребром", многие зрители посчитали, что рэпер перешел все допустимые нормы. Об этом недовольные комментаторы написали в социальных сетях.