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Виктория Райдос сразится на равных с мужчинами в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

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Виктория Райдос сообщила, что вернется в проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» и докажет эзотерическую квалификацию. Показ нового сезона мистического шоу канал «ТНТ» начинает уже с 1 апреля.

Проект соберет победителей минувших сезонов «Битвы экстрасенсов». Одной из участниц стала Райдос. Она является единственной победительницей женского пола.

Как призналась ведьма, она хочет наравне с мужчинами пройти все состязания и доказать высокий уровень. Колдунья планирует стать в этом году самой сильной конкуренткой проекта.

Добавим, что Александр Шепс и Влад Череватый заявили о желании побороться с Викторией. Череватый считает, что у ведьмы есть много сил, которые помогут ей выиграть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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