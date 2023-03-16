Вышел трейлер сериала Федора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой

В сети появился трейлер нового проекта Федора Бондарчука «Актрисы». Сериал разрушит представления зрителей о жизни актеров и расскажет, чем живут те, кого представляют беззаботными людьми.

Главные роли в многосерийном фильме, снятом по сценарию Паулины Андреевой, исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Полина Пушкарук. Производством занималась команда первой ленты Бондарчука «Псих» - композитор Игорь Вдовин, оператор-постановщик Юрий Никогосов и многие другие. Съемки проходила в Подмосковье и Москве. Также был задействован МХТ им. Чехова.

Отметим, что 10 серий сериала поделят на три акта. Между ними пройдет 3 года. Это поможет отследить судьбу героев во времени. Премьера «Актрис» запланирована на 30 марта и пройдет в онлайн-кинотеатрах Wink «Кинопоиск».