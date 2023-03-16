Журналист РФ Михаил Шахназаров: «Алле Пугачевой сказали: „Ребята, вас здесь больше не будет“»

Михаил Шахназаров решил прокомментировать информацию о том, что выставлен на продажу дом Аллы Пугачевой, в котором ранее жил ее старший внук Никита Пресняков и его жена. Дача находится на Истре. Особняк имеет свой причал. Он выставлен на продажу за один млрд рублей.

Как отметил в Ютуб-шоу «Абзац и Ыыху с ним» Михаил Шахназаров, семья Примадонны была вынуждена избавляться от недвижимости в России. Журналист считает, что Пугачевой намекнули, что ей больше не рады в РФ, а обратной дороги нет и не будет.

«Показательно, что начала недвижимость продаваться, это делается не просто так. Люди владеют информацией, они общаются с «теми», с кем нужно. Им там сказали: «Ребята, вас больше здесь не будет, поэтому недвижимость нужно продавать», - заявил публицист.

Напомним, Пугачева с семьей уехала в минувшем году. Ее молодой муж выступил против СВО на территории Украины.