Звезды «Импровизации» Шастун и Матвиенко рассказали о закрытии шоу и уходе на телеканал «СТС»

16 марта на канале «СТС» состоится премьера нового шоу «Импровизаторы». Над его созданием работала команда проекта «Импровизация», который выходил в эфиры «ТНТ» и был закрыт в минувшем году.

Концепцию новой программы практически не меняли. Однако теперь в ней не будет ведущего. Четыре юмориста встретятся на одной сцене и на ходу попытаются отыграть забавные миниатюры на заранее заданные темы. Сохранится традиция приглашать в студию шоу звездных гостей.

«Когда канал ТНТ решил закрыть наш проект, были разговоры, что будем снимать все и затем публиковать все в Сети. Я расстроился, но вскоре узнал, что перебираемся на СТС и обрадовался. Хотя сперва не верилось», - рассказал Сергей Матвиенко.

С энтузиазмом воспринял эту новость Антон Шастун:

«Я положительно отреагировал. Хотел, чтобы наша передача дальше снималась. Мы безумно рады, что появилась такая возможность».