Руководитель нижней палаты российского законодательного органа Вячеслав Володин сделал заявление в связи с банкротством в США крупного банка и американской политикой по печатанию долларов. Он считает, что на экономику государств европейского союза влияют экономические трудности в США в связи с использованием в финансовой системе ЕС доллара.

Володин полагает, что для обеспечения стабильности финансовой системы государств европейского союза их политическому руководству следует проводить курс по дедолларизации, отказываясь от использования американской валюты в экономике.

Он отметил, что в США печатают доллары, чтобы бороться с трудностями в экономике, но это приводит к инфляции.