Yandex.RTB

Володин выразил мнение о финансовой ситуации в ЕС

Image 16+
Володин выразил мнение о финансовой ситуации в ЕС
В Мире
Вячеслав Володин

Руководитель нижней палаты российского законодательного органа Вячеслав Володин сделал заявление в связи с банкротством в США крупного банка и американской политикой по печатанию долларов. Он считает, что на экономику государств европейского союза влияют экономические трудности в США в связи с использованием в финансовой системе ЕС доллара. 

Володин полагает, что для обеспечения стабильности финансовой системы государств европейского союза их политическому руководству следует проводить курс по дедолларизации, отказываясь от использования американской валюты в экономике.

Он отметил, что в США печатают доллары, чтобы бороться с трудностями в экономике, но это приводит к инфляции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Володин выразил мнение о финансовой ситуации в ЕС

Сегодня, 12:38

Песков прокомментировал заявление США

Вчера, 13:58

Лавров и Чавушоглу провели переговоры

15-03-2023, 19:38

Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США

15-03-2023, 13:13

В Турции проведены опросы населения о президентских выборах

14-03-2023, 08:23

Документальный кинофильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино

13-03-2023, 09:54

В Нидерландах в Хогвуде найден клад

12-03-2023, 17:53

В МИДе РФ обозначили позицию по зерновой сделке

12-03-2023, 17:23

Во Франции протестные митинги против пенсионной реформы

11-03-2023, 18:08

В Бельгии запрещается TikTok в государственных учреждениях

11-03-2023, 10:13

Стоимость газа возросла

10-03-2023, 17:48

Разведка США сделала доклад о ядерном арсенале РФ

9-03-2023, 11:58

DE: британский спецназ проводит секретные операции на черном рынке оружия по снабжению Украины

8-03-2023, 15:18

«The Economist»: поток западного оружия в Украину превратился из ручейка в реку перед наступлением ВСУ

8-03-2023, 14:43

Ардзинба сделал заявление о целях политического руководства США в Грузии

8-03-2023, 14:08

People: американец промывал нос водой из-под крана и умер от амебного менингоэнцефалита

7-03-2023, 19:27

Журналисты выразили мнение о кандидате на должность секретаря НАТО

7-03-2023, 12:18

Китайские журналисты рассказали о некоторых аспектах отношений между РФ и Японией

6-03-2023, 10:38

Эксперт Маслов выразил мнение о сотрудничестве Австралии с Китаем и США

5-03-2023, 18:53

Байден неожиданно ушел от журналистов

5-03-2023, 13:58

«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России
  • Вчера, 10:12

«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ
  • Вчера, 12:59

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ

В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона

Онколог Тевс: Ионизирующее излучение может спровоцировать рак у человека
  • 15-03-2023, 15:54

Онколог Тевс: Ионизирующее излучение может спровоцировать рак у человека

Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего

Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию
  • 14-03-2023, 20:35

Проживающий в Каннах Дмитрий Назаров подумывает о возвращении назад в Россию

В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее

Сергей Лавров: Андрей Данилко устроил на сцене в Италии «антироссийскую вакханалию»
  • 15-03-2023, 15:02

Сергей Лавров: Андрей Данилко устроил на сцене в Италии «антироссийскую вакханалию»

Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал

«Опустилась ниже плинтуса»: продюсер Лавров заявил, что Долиной не место в шоу «Три аккорда»
  • 15-03-2023, 15:40

«Опустилась ниже плинтуса»: продюсер Лавров заявил, что Долиной не место в шоу «Три аккорда»

В Сети до сих пор обсуждают скандал, произошедший в конце января с Лариса Долиной. Артистка, исполнив хит «Гоп-стоп», у многих вызвала противоречивые

Интересная информация
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа
  • 15-03-2023, 20:55

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.

Онколог Браун заявил, что сухой участок кожи с трещинами и зудом может указывать на рак
  • Вчера, 10:19

Онколог Браун заявил, что сухой участок кожи с трещинами и зудом может указывать на рак

В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как

О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
  • 15-03-2023, 21:07

О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в эфире канала «Тагил-ТВ» сообщил, что и мэрия, и местные

«Не подходит под эти признаки»: Пригожин опроверг причастность Чоршанбаева к ЧВК «Вагнер»
  • 15-03-2023, 20:23

«Не подходит под эти признаки»: Пригожин опроверг причастность Чоршанбаева к ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что гражданин Акром Чоршанбиев , задержанный в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в хранении