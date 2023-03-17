Актер Дмитрий Назаров заявил, что он был шокирован речью Ивана Охлобыстина на Красной площади

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров заявил о том, что он был шокирован речью своего коллеги Ивана Охлобыстина, которую артист произнес на Красной площади во время одного из митингов.

Как отметил актер, он с Охлобыстиным он был близко знаком. Они с Иваном неоднократно снимались в одних и тех же проектах. Увидев выступление коллеги, Дмитрий был просто потрясен его речью.

"Для меня это был шок. Я даже открыл рот. Ваня! Ты чего?! Какая гойда? Ваня, одумайся! Да, это был шок", — сказал актер.

Заметим, что Назаров уехал из России вместе с женой. Хабенский не ьак давно уволил пару из МХТ им. Чехова.

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