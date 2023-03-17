Актер и звезда сериала «След» Тесля-Герасимов стал добровольцем ДНР в зоне СВО

Актер Георгий Тесля-Герасимов, который российским зрителям известен по роли в популярном телесериале “След” и другим картинам, оставил актерскую карьеру и пошел добровольцем в зону СВО на Донбасс.

Интервью с артистом и его матерью было опубликовано в Телеграм-канале Shot. Как заявил актер, он не мог оставаться в стороне. Мать Георгия призналась, что поначалу ее сын сказал, что едет на Донбасс “по работе”.

“Погибнуть - проще всего. Нужно выживать для того, чтобы побеждать. Когда случится победа, это будет неимоверное счастье”, – сказал Тесля-Герасимов в интервью.

Добавим, что артисту театра и кино в настоящее время 45 лет. В сентябре актера Георгия неожиданно уволили из «Следа» после 17 лет работы. Он не отчаялся и отправился на Донбасс помогать людям. Он является добровольцем Народной милиции ДНР.