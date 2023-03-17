Актер и звезда сериала «След» Тесля-Герасимов стал добровольцем ДНР в зоне СВО

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона
Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего
В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее
Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал
Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО
В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.
Военный эксперт, журналист и блогер Юрий Подоляка предположил, что наступательная операция с угледарского направления фронта перенесена на другое по
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в эфире канала «Тагил-ТВ» сообщил, что и мэрия, и местные