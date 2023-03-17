Арсений Шульгин на фоне слухов о разводе с женой вернулся в Москву

Сын Валерии спровоцировал слухи о проблемах с женой. Арсений Шульгин недавно уехал со своими друзьями в Сочи. Жену и маленькую дочку 24-летний парень оставил в Москве.

Фанатов насторожило то, что в микроблоге Арсения нет упоминаний о супруге. Ранее Шульгин регулярно публиковал в соцсети совместные снимки с Лианой.

Накануне наследник артистки вернулся домой. Но там его никто не ждал. Жена, последовав примеру мужа, улетела на отдых с подругами в Баку.

Разлад в семье звездные супруги никак не комментируют. Некоторые поклонники уверены, что влюбленные решили отдохнуть друг от друг.