Звезда мирового балета рассказал о вербовке российских артистов западными спецслужбами. Сергей Полунин, который является уроженцем Херсонской области, сообщил о требованиях Голливуда "осудить проведение СВО на Украине". За это танцору даже пообещали роль в американском кинофильме.

Популярный голливудский агент выразил желание продвигать Полунина в Америке, если тот публично выскажется по поводу военной спецоперации на Украине. Если бы он "взял под свое крыло" российскую звезду балета, то помог бы Сергею добраться до небес. Но артист балета отказался идти против РФ, что закрыло ему навсегда дорогу в Голливуд.

Балерун не понимает коллег, которые сбежали из страны за границу. Таких знаменитостей он считает слабыми. Он также отмечает, что страны Запада развязали немало войн, но все осуждают только Россию.



