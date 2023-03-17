Брата Чулпан Хаматовой отстранили от работы в театре «Современник» из-за спектакля в Риге

Брат актрисы Чулпан Хаматовой вскоре должен принять участие в премьере постановки о жизни Иосифа Сталина. Спектакль режиссера Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» пройдет в Риге.

Главная роль в нем досталась Александру Филиппенко. Также в проекте были задействованы другие артисты, которые покинули РФ. При этом деньги с продаж билетов переведут ВС Украины.

В руководстве «Современник», где Шамиль Хаматов продолжает работать, никак не комментируют эту новость.

«Не хочу обсуждать эту тему. Разговор окончен», — лаконично сообщил журналистам директор театра Юрий Кравец.

По информации источников, брат Чулпан отстранен от участия в проектах театра, поскольку в настоящее время находится за границей.