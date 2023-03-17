Брата Чулпан Хаматовой отстранили от работы в театре «Современник» из-за спектакля в Риге

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона
Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего
В последнее время внимание россиян приковано к популярному в стране актёру Дмитрию Назарову и его жене, которые уехали из страны. Напомним, ранее
Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал
Две недели назад в Риге закрыли постановку по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» с участием Чулпан Хаматовой. Главной фишкой спектакля является
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.
В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в эфире канала «Тагил-ТВ» сообщил, что и мэрия, и местные
Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что гражданин Акром Чоршанбиев , задержанный в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в хранении