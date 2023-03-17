Чулпан Хаматова: из-за чего закрылся спектакль «Старосветские помещики» в Риге

Две недели назад в Риге закрыли постановку по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» с участием Чулпан Хаматовой. Главной фишкой спектакля является то, что актеры говорят на трех языках: латышском, русском, украинском. Но украинская сторона оказалась против того, чтобы Гоголя играли на украинском языке.

Художественный руководитель Нового Рижского театра пытался решить эту проблему. Алвис Херманис предложил заменить украинский на латышский.

«Может быть, таким компромиссом удалось погасить политическое давление и выпустить постановку. Но вскоре стало понятно, что за 3 дня Хаматова не сможет выучить столько текста на латышском языке. Она выучила лишь маленькую часть, которую должна была сыграть в спектакле. Тогда спектакль решили закрыть. Также подписали договор о неразглашении и говорить об этом всем запретили», — рассказал источник.