Фёдор Бондарчук поделился мнением о будущем российской киноиндустрии

Федор Бондарчук изданию «Ведомости» дал новое интервью. Он отметил, что у россиян растет интерес к отечественным фильмам. Зрители стали больше смотреть российские проекты, а также проявлять к ним доверие.

Режиссёр прокомментировал успех фильма «Чебурашка». Он считает, что эта лента отражает интерес общественности к отечественному кино. Следующей картиной, которая сможет добиться подобного успеха - «ошеломляющая» драма Клима Шипенко «Вызов».

Несмотря на законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, онлайн-кинотеатры Федор считает своеобразными «островками свободы». Впрочем, сам режиссер не слышал о том, чтобы из-за нового закона отменяли целые проекты. Бондарчук добавил, что в его окружении радикальных редакционных процессов тоже не происходило.