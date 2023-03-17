«Известия» проинформировали, о чем рассказывает новый фильм про Pornhub

Новый фильм о самом популярном порноканале в Сети решил снять один из самых влиятельных режиссеров-документалистов Америки Алекс Гибни.

Сразу же стоит отметить, что кинокритики неоднозначно оценили новый проект. Многие отметили, что он является серьезным исследованием социального явления и тех проблем, которые непосредственно связаны с порноиндустрией. Обозреватель «Известий» посмотрел новинку. Он рассказал, почему это не просто история о «порно».

Лента статусная хотя бы потому, что её продюсер - Алекс Гибни, который много раз затрагивал скандальные темы, а за документальный фильм о пытках в американских тюрьмах «Такси на темную сторону» и вовсе получил «Оскар» как лучший документальный фильм. Гибни также ранее рассказывал о теориях заговора, о насилии в религиозных общинах, и вот, наконец-то, дело дошло до порнографии.