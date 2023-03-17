Латвийский актер Ивар Калныньш остался без работы из-за разрыва всех связей с Россией

Латвийский и советский актёр театра и кино Ивар Калныньш подверг жесткой критике власти России и ее действия на территории Украины. После этого артист больше не приезжает в РФ. Изредка он выступает в Малом и Новом театрах, расположенных в Латвии.

Ивар Эдмундович сожалеет, что не может поехать туда, где живут его близкие друзья, однако возвращаться назад не планирует.

74-летний Калныньш это твердо решил.

Также артист больше не играет в кино. Как утверждает сам актер, «пришло время уступить молодым». Он признался об этом во время посещения телеканала RTVI. Прекращение творческой деятельности прежде всего связано с возрастом, а не только с проведением СВО, которую он так грозно критиковал.