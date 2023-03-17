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Мария Голубкина рассекретила шокирующие детали интимной жизни

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Мария Голубкина рассекретила шокирующие детали интимной жизни
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Фото из открытых источников

Мария Голубкина на днях разоткровенничалась со своими поклонниками. В новом интервью актриса раскрыла детали своей интимной жизни.

В ходе беседы 49-летняя артистка раскрыла подробности отношений с наследником Василия Ливанова Борисом. Несколько лет назад они перестали скрывать свои отношения, но в определенный момент разошлись. Голубкина рассказала не только о причинах расставания, а и откровенно посетовала, что с Борисом у нее не было и не могло быть никакой интимной жизни.

Дело в том, что звезда театра и кино придерживается определенных принципов в личных отношениях. Она отказывается от половой жизни вне брака. Мария также добавила, что у нее в последний раз был секс в 2018 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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