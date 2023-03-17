Марина Зудина защитила оскробленного Назаровым худрука Табакова

Дмитрий Назаров в своем последнем интервью негативно высказался о бывшем худруке МХТ им. Чехова Олеге Табакове.

«Да, совершал некие поступки, о которых люди не знают. Внутритеатральные, в школе, в которой преподавал. Совершал не очень хорошие поступки, как по мне», — высказался артист.

Эти слова вдове Табакова не понравились. Марина Зудина не стала подавать в суд на актера, но выразила недоумение касательно таких высказываний. Как подчеркнула женщина, она не желает обсуждать сплетни.

«Да что вы, бред какой-то, ребят, перестаньте. Может быть, что-то когда-то сказал, еще какую-то хрень скажет. Вообще без комментариев, не буду опускаться до такого. Прямо отмыться хочется», — сообщила Зудина.

При этом актриса добавила, что не видела интервью, хотя уже не понимает, почему старые истории у общественности вызывают интерес.