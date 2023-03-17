МК: артисты России Галкин и Смольянинов нашли новый способ заработка на беженцах

Российские артисты, которые покинули страну, ищут разные варианты заработка. К примеру, Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом) выступали ранее за границей, но география их гастролей не была такой широкой, как сегодня.

До СВО вышеуказанные звезды чаще всего выступали в Германии. Сейчас они гастролирую по всей Европе, где собирают полные залы. Смольянинов запланировал выступление в Париже, Марбелье, Барселоне, а Галкина ждет концерт в Нидерландах.

По словам продюсера Сергея Лаврова, расширение географии выступлений сбежавших артистов очень легко объяснить.

«Ранее русскоговорящая диаспора находилась в Германии. Поэтому концерты звезд России проходили там. У тех, кто попытался провести концерт в Италии, ничего не получилось. Сплошные отмены. Могли провести выступление максимум в Милане. На моей памяти там выступили лишь Меладзе и Валерия. Больше никто не ездил туда, было невыгодно. После СВО ситуация изменилась. Сбежавшие артисты этим воспользовались», - заявил промоутер.