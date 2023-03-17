«МК»: фигуристу Роману Костомарову врачи ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки

Сегодня вечером, 17 марта, появились новые подробности об операциях, которые были проведены олимпийскому чемпиону РФ по фигурному катанию Роману Костомарову. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» от достоверного источника в медицинских кругах.

«Сперва врачи Роману ампутировали обе стопы. Затем голени обеих ног. Также ему ампутировали кисть руки», — сообщил источник и добавил, что Костомарова вновь подключали к ИВЛ.

«Действительно он пришел в себя, его жена находится рядом с ним, - говорят в больнице.

Другой источник проинформировал издание, что пока врачи не приняли решение о хирургической операции на второй руке. У него она чернеет, но специалисты думают, делать очередную ампутацию или нет. Также уточняется, что организм фигуриста ослаб, он потерял 50 килограммов.

«Когда пришел в сознание, всех измучил — в смысле медперсонал. Да, гонял всех, попросил помыть голову ему, медсестра его кормила мороженым».