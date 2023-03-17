«МК»: фигуристу Роману Костомарову врачи ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что
В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона
Врач-онколог Корней Тевс проинформировал, какое именно излучение опасно для человека и может поспособствовать развитию рака. По словам заведующего
Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал
В Сети до сих пор обсуждают скандал, произошедший в конце января с Лариса Долиной. Артистка, исполнив хит «Гоп-стоп», у многих вызвала противоречивые
Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО
В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако
На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.
В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как
Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что гражданин Акром Чоршанбиев , задержанный в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в хранении