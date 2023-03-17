Научатся откаты получать? Петербуржцы высмеяли инициативу Беглова о допобразовании чиновников на 31 млн рублей

Смольный планирует выделить в 2023 году более 30 миллионов рублей на дополнительное образование петербургских чиновников, что вызвало негативную реакцию общественности. Жители Северной столицы призывают остановить сомнительные траты бюджетных средств командой губернатора Александра Беглова, напоминая, что обучать госслужащих следует до их назначения на должности.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении инициированный губернатором Бегловым законопроект о предоставлении из городского бюджета 31 миллиона рублей на мероприятия по профессиональному развитию государственных служащих в 2023 году. В документе отмечается, что это позволит улучшить некие «навыки» почти 5 тысяч сотрудников городского госаппарата.

Однако очередная сомнительная статья расходов Смольного не нашла поддержки среди населения Северной столицы. В комментариях пользователи социальных сетей призвали остановить расточительство городских властей, напомнив, что «навык – это не профессия и не специальность», а обучать чиновников нужно до их назначения на должности.

Горожане с иронией отмечают, что на эти бюджетные миллионы петербургских чиновников научатся «получать откаты», воровать и при этом не попадать под внимание правоохранителей, хотя некоторые комментаторы не сомневаются, что этими навыками городские госслужащие уже овладели.

Также пользователи выражают мнение, что вместо «дополнительного образования» чиновникам следует выдать лопаты и отправить на уборку города, который в очередной раз столкнулся со «снежным коллапсом» из-за отсутствия организации со стороны Смольного минувшей зимой. Горожане не исключают, что изменить отношение представителей городских властей к своей работе поможет существенное снижение заработной платы.

Предлагают петербуржцы и рассмотреть вопрос сокращения количества чиновников, напоминая, что по количеству заместителей губернатор Беглов опередил даже мэра Москвы Сергея Собянина. По всей видимости, полагают в Сети, петербургский градоначальник сам ничего не может, а все обязанности по управлению города ложатся на вице-губернаторов.

Напомним, согласно анализу, проведенному редакцией издания MSK1.RU, Санкт-Петербург стал абсолютным лидером по количеству заместителей главы российских городов-миллионников. Как выяснили журналисты, в подчинении у Александра Беглова находятся 12 вице-губернаторов, в то время как у Сергея Собянина – всего 7 заместителей.