Оксана Самойлова впервые вышла на связь с фанатами после госпитализации

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после госпитализации. Блогер рассказала поклонникам о своем самочувствии. По словам бизнесвумен, у нее обнаружили гайморит. Два дня она даже не могла открыть глаза.

«Первый раз вышла на улицу. Какое это удовольствие! У меня гайморит. Никогда гайморита у меня не было. Не знала даже, что это такое. Два дня глаза не могла открыть», - сообщила многодетная мать.

Жена Джигана поведала, что у нее слезились глаза и болела челюсть. Только сейчас Оксана вернулась к нормальной жизни, отметив, что идет на поправку. Впрочем, медики порекомендовали сделать операцию для исправления искривления носовой перегородки.

Напомним, что женщину госпитализировали 15 марта. Брюнетка пожаловалась подписчикам на пятна на коже, низкое давление, сильную боль головы.