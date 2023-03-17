Отец покойной певицы Началовой назвал поздний диагноз главной ошибкой в лечении Костомарова

16 марта исполнилось четыре года, как не стало Юлии Началовой. 39-летняя артистка скончалась в больнице от сепсиса, угрозы ампутации и системного заболевания (красной волчанки).

История певицы схожа с той, что сейчас происходит с Романом Костомаровым. Не исключено, что у фигуриста также есть системное заболевание, из-за чего организм не сопротивляется болезни.

Семья Началовой следит за новостями из «Коммунарки», где лечат Романа. Эта ситуация им очень близка. Виктор Началов, отец покойной артистки, верит, что фигурист обязательно пойдет на поправку, но делает свои предположения:

«Роман, как по мне, попал в ту же ловушку, что Юля. Он решил, что его состояние само пройдет. Дочка также рану на ноге не посчитала проблемой, а Роман простуде не придал значения. Поэтому реагировать всегда нужно вовремя. Это урок, который усвоить должны все».