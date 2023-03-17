Певица Алла Пугачёва посетила в Израиле концерт Манижи

Алла Борисовна Пугачева, в настоящее время проживающая в Израиле, посетила выступление Манижи в Израиле. 16 марта Примадонна российской эстрады приехала на концерт в Тель-авив в обществе своего охранника. Крепкий брутальный мужчина следовал за артисткой по пятам.

Певица появилась на публике в образе total-black. Она одела узкие кожаные штаны, черный плащ, обувь на плоской подошве, дополнив образ массивным украшением.

К слову, после отъезда в Израиль Пугачева начала активно посещать разные музыкальные мероприятия. Примадонна ходит на все концерты и театральные премьеры. Со своими российскими коллегами, которые приезжают в страну с гастролями, она общается как с родными.

Напомним, Алла Борисовна впервые обратила внимание на Манижу, в 2021 году. Тогда молодая певица представила Россию на «Евровидении». Примадонна ее назвала «личностью», а ее композицию — самой подходящей для конкурса.