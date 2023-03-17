Певица из РФ Алла Пугачева решила заменить иноагента Галкина высоким и сильным мужчиной

Рядом с Аллой Пугачевой на концерте певицы Манижи в Тель-Авиве заметили высокого, сильного мужчину, а не ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).

Примадонна появилась на публике не одна. Она явилась на выступление с другим мужчиной. Это заметили поклонники 73-летней артистки. Оказалось, что рядом с Примадонной был охранник, который вместе с ней проследовал в концертный зал, где и были сделаны фото.

Для выхода в свет Пугачева выбрала черный плащ, черные кожаные брюки, туфли на низком ходу. Примадонна отказалась от любимых лодочек, в которых была на концерте у Лаймы Вайкуле. Отмечается, что выглядела Аллу Борисовна превосходно. Фанаты оставили много восторженных комплиментов под снимками.