Певица Ольга Орлова: Моего сына родила суррогатная мать и от накладного мужа

Недавно певица и телеведущая Ольга Орлова вернулась из Сочи. В поездку знаменитость отправилась на день рождения к своей давней и близкой подруге Ксении Бородиной.

После возвращения домой артистка продолжила отвечать на вопросы своих подписчиков в социальных сетях. В частности, экс-участнице поп-группы “Блестящие” задали один личный вопрос:

Вашего сына также рожала суррогатная мать?

Однако ответ Орловой сразил наповал всех ее поклонников:

Естественно! От накладного мужа.

Напомним, что недоброжелатели обвинили Ольгу в поддельной беременности. Хейтеры заявили, что 45-летняя певица носит накладной живот, а ребенка выносила суррогатная мать.