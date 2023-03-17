39-летний артист Прохор Шаляпин выставил на продажу квартиру в элитном районе Москвы за 40 млн

39-летний Прохор Шаляпин рассказал, что испытывает финансовые трудности. Артист не может достроить дачу, поскольку его доходы упали.

Певец даже решил продать квартиру площадью 140 метров. Четырехкомнатная квартира расположена в хорошем районе столицы и стоит 40 миллионов рублей.

Слухи о продаже недвижимости Шаляпина ходили давно, но только сейчас он их подтвердил. Прохор действительно готов расстаться с жилплощадью из-за нехватки денег.

«Выставил на продажу квартиру в Даниловском районе столицы, мне деньги надо вложить в кое-что другое в России. Никуда не думаю уезжать, как некоторые, хотя продажи упали, даже со скидками никто ничего не хочет покупать. Хочу кое-что купить, для этого мне срочно нужно что-либо продать», — признался он.