Психологическое состояние фигуриста РФ Романа Костомарова ухудшается

Роман Костомаров идет на поправку: он находится в сознании, разговаривает, а сепсис отступает. Не исключено, что вскоре фигуриста из реанимационного отделения переведут в общую палату либо центр реабилитации.

Однако его психологическое здоровье оставляет желать лучшего. Фигуриста беспокоят боли в ягодицах, которые образовались в результате пролежней. Он часто кричит на жену.

«После того как он начал сам дышать и удалили трахеостому, он проявил эмоциональность по отношению к близким людям. Это закономерно, так часто бывает, особенно учитывая то, что перенес несколько операций. Стал на Оксану кричать: «Ты меня не понимаешь, ты не слышишь меня!», — сказал источник в «Коммунарке».

Тем не менее, родные Романа снисходительно относятся к его эмоциональной нестабильности. Они планируют вскоре катать его на каталке по отделению больницы.