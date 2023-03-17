Пугачёва, Ротару, Агутин - под запрет: В Сеть слили «чёрный список» певцов и их песен

В Сеть слили "чёрный список" российских исполнителей и песен, которые нежелательны для ротации на радиостанциях страны. Отмена выступлений звезд, открыто проявивших русофобскую позицию, становятся для РФ обыденностью. Но о существовании неких списков артистов и их композиций, нежелательных для ротации на российском радио, никогда ранее не сообщалось.

Такую информацию обнародовал музыкальный критик Олег Кармунин в своем Телеграме. По словам эксперта, ему прислали список запрещенных хитов. Именно им руководствуются на одной из популярных радиостанций.

Присутствие в перечне треков Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе для критика понятно. А вот песни "Америкэн бой" и "Киевский мальчишка" его позабавили. Имя Софии Ротару Кармунина также искренне удивило.

Пройдемся по фамилиям звезда, упомянутым в данном списке. При этом подчеркнем, что его подлинность ничем, помимо слов Олега, ничем не подтверждена:

Алла Пугачёва, София Ротару, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Наргиз, Вера Сердючка, Леонид Агутин.