«Раневская» из прошлого. Провальный сериал, который не стоило показывать

Фаина Георгиевна Раневская — это человек-легенда. Телесериал «Раневская» попытался о ней рассказать. Однако эту попытку можно назвать провальной, пишет АиФ.

К биографическим произведениям в основном есть два подхода. Первый предусматривает скрупулезное исследование истории главного героя, не отходя при этом от всех документов. Второй подход сознательно создает миф, когда от исторической основы практически ничего не остается.

К Мариэтте Цигаль-Полищук, которая в фильме сыграла Раневскую, претензий нет. Однако в рамках сюжетного коридора ей не под силу вдохнуть в образ подлинный «раневский» блеск. Есть такое ощущение, что знаменитость ближе всего к себе самой была в той роли, где звучит ее голос, озвучивший Фрекен Бок в мультике про Карлсона.

Если вдуматься, то «домомучительница», несмотря на весьма жесткий характер, человек добрый и ранимый. А «Раневская» зрителей бомбит штампами — актерская среда попыталась дистанцироваться от маргиналов Крыму, Фаина Георгиевна не хочет окна с видом на море, поскольку там топят баржи с белыми, и тому подобное.