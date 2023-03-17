Режиссер Сенцов назвал музыку Булановой воплощением питерской тоски в телесериале «1703»

Сергей Сенцов объяснил выбор композиции Татьяны Булановой в качестве саундтрека к новому телесериалу «1703». По мнению режиссера, в песнях артистки заключена неповторимая атмосфера меланхоличного Санкт-Петербурга и 90-х.

То, что композиция Булановой станет главным звуковым сопровождением фильма, было известно на этапе создания сценария. В интервью Сенцов признался, что лучшего оформления для мрачной ленты и не придумаешь.

По моему ощущению она воплощает питерскую тоску. Отчасти дух девяностых, связанный с Гошей. Поэтому ее хиты являются идеальным лейтмотивом для этой истории.

Куценко сыграл в сериале опера Гошу. Он без конца ездит по улицам Петербурга под треки Булановой. Актер также оценил выбор саундтрека, отметив, что ему нравится сингл «Опустела без тебя Земля» в исполнении певицы.