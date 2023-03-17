«КП» пишет, что вернувшиеся в Россию звёзды-эмигранты рассказали о непростой жизни за границей

Сразу несколько артистов после начала СВО покинули Россию. Сейчас они набивают шишки за границей, а более опытные российские звёзды, которые попытали счастье за рубежом, решили остаться в РФ, пишет КП.

Игорь Жижикин много лет жил в Америке. Он снялся в фильмах титулованных американских режиссеров и даже побывал в одном кадре с Анджелиной Джоли. Но актер не смог привыкнуть к другому менталитету.

Дина Корзун в Европе прожила целых 13 лет. Актриса смогла построить там карьеру. Но на артистку сильно давила русофобия и чрезвычайная толерантность. Последней каплей для нее стало то, что школьным психологом ее детей стал трансгендер.

Александр Маршал прожил в Штатах 12 лет. Он отметил, что из-за океана Америка выглядит лучше. Певец был удивлен тем, что из-за пособий в США бомжи живут лучше, чем работяги.

Лена Катина в свое время также попыталась построить карьеру в США. Там она подрабатывала няней. По словам исполнительницы, для комфортной жизни в стране нужен большой финансовый капитал.