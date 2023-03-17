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Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова улучшилось после смены тактики лечения

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Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова улучшилось после смены тактики лечения
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Фото из открытых источников
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось после смены тактики лечения. Но риск развития сепсиса все еще остается. Это может закончится новой ампутацией. Впрочем, позитивная динамика вселяет надежду на то, что еще одной операции не понадобится.
Состояние руки спортсмена вызывает опасения. Но медики продолжают терапию. Врачи надеются избежать новой ампутации, поэтому делают все возможное для улучшения кровообращение в руке. В случае успеха постепенно будут очищаться маленькие участки. При неблагоприятном сценарии риски оперативного вмешательства вырастут.
Также известно, что фигурист находится в сознании. Он дышит самостоятельно без ИВЛ. Костомарову удалили трахеостому и есть шанс, что в скором времени кровоснабжение Романа восстановится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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