Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова улучшилось после смены тактики лечения

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось после смены тактики лечения. Но риск развития сепсиса все еще остается. Это может закончится новой ампутацией. Впрочем, позитивная динамика вселяет надежду на то, что еще одной операции не понадобится.

Состояние руки спортсмена вызывает опасения. Но медики продолжают терапию. Врачи надеются избежать новой ампутации, поэтому делают все возможное для улучшения кровообращение в руке. В случае успеха постепенно будут очищаться маленькие участки. При неблагоприятном сценарии риски оперативного вмешательства вырастут.