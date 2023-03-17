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StarHit: Романа Костомарова сняли с ИВЛ, фигурист начал разговаривать

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StarHit: Романа Костомарова сняли с ИВЛ, фигурист начал разговаривать
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Фото из открытых источников
Вчера вечером стали известны новые подробности касательно самочувствия олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Как пишет StarHit, состояние госпитализированного фигуриста постепенно улучшается. 46-летний Роман Костомаров снят с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и даже начал разговаривать.

10 января 2023 года спортсмен попал в реанимацию. Он был переведен в больницу в Коммунарке. Там звезде провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом - так называемую ЭКМО.

Позже Романа отключили от системы, но он пережил микроинсульт, вследствие чего развился некроз. На фоне осложнений было принято решение ампутировать часть стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что Костомаров сильно похудел и весит всего 50 кг. Также фигурист обездвижен, поэтому на его кровати установлен специальный матрас против пролежней. Волнует медработников рука Романа, поскольку некроз продолжает прогрессировать. Но на ампутацию пока что специалисты не решаются вследствие ослабленного иммунитета.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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