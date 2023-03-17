Телеведущая Елена Малышева посоветовала артистке Екатерине Варнаве не выходить из дома без косметики

Марина Федункив вспомнила о знакомстве Елены Малышевой и Екатерины Варнавы. Об этом актриса поведала в ходе Rutube-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!».

По информации артистки, однажды ее, Олега Верещагина и Екатерину Варнаву пригласили принять участие в церемонии вручения одной из премий врачам. Ведущей являлась Елена Малышева. С ней артисты познакомились сразу перед началом данного мероприятия.

Она подошла к нам со своей свитой и говорит: «Варава! Чего вы не краситесь? Красьтесь, страшненькая очень!» - вспомнила Федункив.

Марина также отметила, что они с Варнавой тогда были не накрашены, поскольку явились на очередную репетицию.