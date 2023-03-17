В Башкирии обнаружен случай заражения смертельно опасной тропической болезнью

Больной попал в реанимацию больницы № 13 в критическом состоянии. У него диагностировали поражение внутренних органов,а а также доброкачественное образование печени с подозрением на онкологию. После проведения микроисследований биоматериала и слаженной работы врачи клинико-диагностической лаборатории больницы и РКБ имени Куватова установили, что речь идет о лейшманиозе, так называемой тропической болезни. Именно она вызвала серьезное поражение всех внутренних органов.