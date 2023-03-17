Владимир Пресняков заявил, как поддерживает крепкие отношения с Натальей Подольской

В Сети регулярно появляются слухи о разладе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Певец вышел на связь и развеял все домыслы СМИ. Также артист раскрыл секрет крепкого союза.

Звездная пара состоят в браке с 2010 года. Супруги расписались через 5 лет совместной жизни. Как признался Владимир, они с женой не перестают друг друга всегда удивлять. В браке Преснякова и Подольской царит романтика и идиллия.

На самом деле отношения — это большая работа. Удивлять, дарить любовь, любить нужно постоянно. Любовь — дело опасное. Сегодня есть, завтра — нет, - сказал исполнитель.

По словам артиста, если постоянно не работать над своими отношениями, ничего не получится. Также он добавил, что с большим удовольствием проводит время дома. Если нет работы, 54-летний певец играет с детьми, и это занятие доставляет ему удовольствие и радость.