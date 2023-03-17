Зарубежным критикам понравился фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым

Первые рецензии на картину популярного американского режиссера Джона Бейрда «Тетрис» в главных ролях с актерами Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым - весьма положительные. Об этом свидетельствуют данные агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, где у фильма сейчас рейтинг 83%.

Как отмечают обозреватели, у ленты есть небольшие недостатки, но со своей задачей она справляется отменно.

«Не совпадают все части головоломки, да и темп со временем не ускоряется, что создатели могли бы позаимствовать у игры. Однако за игроков можно болеть, уровни сложности истории тоже растут», - пишут критики.

Между прочим, премьера «Тетриса» состоялась на фестивале SXSW в Америке. Цифровая премьера данного кинопроекта намечена на 31 марта. Она пройдет на Apple TV+.